İşte adım adım Kaşıkçı cinayeti 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, planlı cinayetin aydınlatılması için başta konsolosluk çevresi olmak üzere kentin birçok noktasındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bu kapsamda İstanbul’da Atatürk Havalimanı, Levent ve Sultanahmet başta olmak üzere 80 noktada bulunan 147 kameradan alınan 3 bin 500 saatlik görüntü, kurulan özel ekip tarafından analiz edildi.

OTELE YERLEŞTİLER

Görüntüler üzerinden, Kaşıkçı’nın vahşice öldürülmesi için geldiği belirlenen 15 kişilik Suudi ekibin olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri adım adım tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstihbaratçı Mohammed Saad H. Alzahrani (30), Tümgeneral Mansour Othman M. Abu Hussain (46) ve İstihbaratçı Yarbay Naif Hassan S. Alarifi (32) 1 Ekim’de saat 16.30’da Suudi Hava Yollarına ait tarifeli uçakla, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi (31), Khalid Aedh G. Alotaibi (30) ve Havalimanı Güvenlik Uzmanı İstihbaratçı Saad Meshal Albostani (31) 2 Ekim’de saat 01.30’da Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı’na iniş yaparak otellerine yerleşti. 2 Ekimde ayrıca Yarbay M. Alotaibi (45), Kralın koruması Waleed Abdullah M. Alshehri (38), Tuğgeneral Mohammed M. Almadani (57), Faad Shabib A. Albalawi (33), Özel Müdahale Uzmanı Tuğgeneral Maher Abdulaziz M. Mutreb (47), Koruma Uzmanı T. Alharbi (39), Strateji Planlama ve Muhabere Uzmanı İstihbaratçı M. Alshehri (36), İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy (47) ve Saif Saad Q. Alqahtani (45) ise saat 03.30’da otellerine geçti.