İşte adım adım Kaşıkçı cinayeti
Kaşıkçı’nın infazı için gelen 15 kişilik Suudi ekibin yurda ve başkonsolosluk ile konuta giriş çıkışına dair yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ölüm timinin olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri adım adım tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, planlı cinayetin aydınlatılması için başta konsolosluk çevresi olmak üzere kentin birçok noktasındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bu kapsamda İstanbul’da Atatürk Havalimanı, Levent ve Sultanahmet başta olmak üzere 80 noktada bulunan 147 kameradan alınan 3 bin 500 saatlik görüntü, kurulan özel ekip tarafından analiz edildi.
OTELE YERLEŞTİLER
Görüntüler üzerinden, Kaşıkçı’nın vahşice öldürülmesi için geldiği belirlenen 15 kişilik Suudi ekibin olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri adım adım tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstihbaratçı Mohammed Saad H. Alzahrani (30), Tümgeneral Mansour Othman M. Abu Hussain (46) ve İstihbaratçı Yarbay Naif Hassan S. Alarifi (32) 1 Ekim’de saat 16.30’da Suudi Hava Yollarına ait tarifeli uçakla, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi (31), Khalid Aedh G. Alotaibi (30) ve Havalimanı Güvenlik Uzmanı İstihbaratçı Saad Meshal Albostani (31) 2 Ekim’de saat 01.30’da Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı’na iniş yaparak otellerine yerleşti. 2 Ekimde ayrıca Yarbay M. Alotaibi (45), Kralın koruması Waleed Abdullah M. Alshehri (38), Tuğgeneral Mohammed M. Almadani (57), Faad Shabib A. Albalawi (33), Özel Müdahale Uzmanı Tuğgeneral Maher Abdulaziz M. Mutreb (47), Koruma Uzmanı T. Alharbi (39), Strateji Planlama ve Muhabere Uzmanı İstihbaratçı M. Alshehri (36), İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy (47) ve Saif Saad Q. Alqahtani (45) ise saat 03.30’da otellerine geçti.
AYRI AYRI GiRiŞ YAPTILAR
Şüphelilerden, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Mohammed Saad H. Alzahrani, M. Alshehri, h M. Alshehri, A. Albalawi, M. Almadani, Saif Saad Q. Alqahtani ve Salah Mohammed A. Tubaigy sırasıyla 09.50 ile 10.57 arasında ayrı ayrı başkonsolosluğa geldi. Zanlılardan, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Naif Hassan S. Alarifi, Saad Meshal Albostani ve Mansour Othman M. Abu Hussain de sırasıyla başkonsolosluk konutuna giriş yaptı. Tuğgeneral M. Almadani, Cemal Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giymiş, şekilde konsolosluk arka kapısından yaya olarak çıktı. Ticari taksi ile Sultanahmet’e geçen Almadani, girdiği cami tuvaletinden üzerini değiştirmiş halde çıktı. Bu sırada konsolosluk bahçesinde park halinde bulunan minibüs, içerisine çok sayıda bavul ve poşet yüklendikten sonra çıkış yaparak başkonsolosluk konutuna geçti. İçerisinde ceset olduğu değerlendirilen bavul ve poşetler konut içerisine taşındı. Planlı cinayetin ardından özel ekip, Suudi Arabistan’a döndü.
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