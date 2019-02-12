İşte AK Parti'nin 31 Mart seçim müziği

Başkan Erdoğan, 31 Mart seçim çalışmalarını startını Sivas'tan vermişti. Erdoğan seçim mitinglerine bugün Kastamonu ve Çorum ile devam etti. Çorum mitinginin açılında ise AK Parti'nin 31 Mart seçim şarkısı çalındı. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin işlendiği şarkıya bir süre Erdoğan da sesiyle eşlik etti.