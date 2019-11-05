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İşte Bağdadi'nin Türkiye tarafından yakalanan ablası!

Türkiye, Suriye'nin Azez kentine yaptığı operasyon sonucu DEAŞ'ın İdlib'de öldürülen eski lideri Bağdadi'nin ablasını yakaladı. İletişim Başkanı Altun, Bağdadi'nin ablasının yakalandığını doğruladı.

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ABD'nin İdlib'e düzenlediği operasyonda ölen DEAŞ'ın eski lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin 65 yaşıdnaki ablası Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Suriye'nin Azez kentine yakın bir bölgede düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
 
ABD merkezli AP haber ajasına konuşan Türk yetkiliye göre, Rasmiya Awad Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi içinde kalan Azez'de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandı.
 

 

FAHRETTİN ALTUN DOĞRULADI
 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşi Resmiye Avad'ın yakalanmasını, "Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarındaki başarısının bir başka örneği" olarak değerlendirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ideolojisi ve kaynağına bakmaksızın terörle mücadelesine hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

"Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz." ifadelerini kullanan Altun, DEAŞ ile mücadeledeki kararlılık konusunda Türkiye'ye yönelik birçok kara propaganda yapıldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin terörün her türüyle mücadelede başı çektiğine işaret eden Altun, bu konuda aynı fikirde olunan ortaklarla kurulan güçlü terörle mücadele iş birliğinden asla şüphe edilemeyeceğinin altını çizdi.

Altun, Washington'daki bazı çevrelerin, Türkiye-ABD ortaklığını imkansız bir hale getirmek için uğraştığını kaydetti.

Sonunda, ittifakın gerçek değerini anlamaya yönelik soğukkanlı bir tutumun galip geleceğini umduğunu ifade eden Altun, Kasım ayında ABD'yi ziyaret etme kararının, tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğine bir karar olduğuna vurgu yaptı.

Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ne zaman uygun görürlerse o zaman bir araya geleceklerinin altını çizen Altun, "Başkanların arasında samimiyete dayalı bir ilişki bulunmaktadır.Kendileri ortak çıkarları ilgilendiren meseleleri, gelecekte de aynı açıklıkla ele almaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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