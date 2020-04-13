İşte Bakan Soylu'yu istifadan döndüren 4 neden

13 Nisan 2020 Pazartesi 15:11 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 15:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e yaptığı açıklamada, kendisini istifadan döndüren gerekçeleri dört ana başlıkta açıkladı.

Başkan Erdoğan istifasını kabul etmemişti... İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama Bakan Soylu, istifa kararından vazgeçmesine en büyük gerekçeyi Başkan Erdoğan'ın süreçteki tutumunu göstererek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde yaşadığımız büyük badirenin içinde, bir vesileyle özellikle şahsım tarafından sorumlu olduğum eksikliği büyük bir alicenaplıkla insani boyutta ele almasına bizim tarafımızdan bigane kalınması sorumsuzluk olurdu.

İkincisi, milletimizin cuma gecesi yaşananlara samimiyetle bakması, yaşananlarda iyi niyetten şüphe etmemesi benim bu kararı değiştirmeme önemli etki yaptı.

Üçüncüsü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özellikle böyle bir dönemde sorumluluğa davet eden sözlerine kayıtsız kalmam sorumsuzluk olurdu."

Bakan Soylu, ayrıca eşinin telefonlarına şehit çocukları tarafından atılan mesajların kalbine dokunduğunu, 'biz zaten babasız kaldık, bizi bir kez daha babasız bırakma' içerikli mesajların istifa kararından vazgeçiren en önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti.