İşte Başkan Erdoğan'ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Senatörlere izlettiği ve PKK/YPG’li teröristbaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

VİDEODAN EN ÇOK TRUMP ETKİLENDİ

Başkan ERdoğan izletilen videoyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunları kendilerine verdik. Bir de FETÖ’nün burada yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün o senatörlere verdik. Döner dönmez senatörlerin tamamına bir set olarak bunların tamamını göndereceğiz ve büyükelçilik vasıtasıyla bunları kendilerine dağıtacağız. Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan’da oldu. O bayağı etkilendi. Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala “Türkiye Kürtlere karşıymış” gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın."