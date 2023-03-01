Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile sarsılırken bölgede yaraları sarmak için başlatılan çalışmalar hızlandı. Deprem gerçeği ile bir kez daha karşı karşıya kalınan bu günlerde gözler ülkenin en büyük nüfusunu elinde tutan İstanbul'a çevrildi. Olası bir İstanbul depremine ilişkin CHP'li İBB yönetiminin somut bir adım atmadığı İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi'nin A Haber'e yaptığı açıklamalar ile bir kez daha gözler önüne serildi.

"İBB BAŞKANIMIZ HER DEPREMDEN SONRA BU PLANLARI AÇIKLIYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı deprem seferberlik eylem planının yeni olmadığını, üçüncü kez hazırlanan bir plan olduğu söyleyen Kadem Ekşi, "İBB Başkanımız her depremden sonra bu planları açıklıyor. Tabii buna üzülüyoruz. Yani bugün de dağ fare doğurdu diyebileceğimiz. Bu kentin deprem direncini bu kentte yaşayan insanların umutlarını geleceğini öteleyen ileri bir tarihe erteleyen bir açıklama. İçerisinde somut hiçbir çözüm önerisi yok." dedi.

"İBB YÖNETİMİ BU NOKTADA SINIFTA KALMIŞ"

İBB yönetiminin deprem ve kentsel dönüşüm kapsamında 2023 rakamlarına ilişkin bilgiler aktaran Ekşi, "Kentsel dönüşüme ayrılan bütçe yüzde 1.59 yani AK Parti döneminde bu yüzde 5,5'muş. Kentsel dönüşüme ayrılan kaynak 2023 bütçesinden 1 milyar 839 bin 403 yani bu reklama ayrılan para ile özdeş. 115 milyar TL nerede 1.8 milyar TL nerede? Reklama ayrılan bütçe kentsel dönüşüm bütçesiyle eş değer. Tam bir akıl tutulması var. Finansman ve kaynaklarını kentin dirençli hale dönüşmesi için harcanması noktadan uzaklaşmışlar. İBB yönetimi bu noktada sınıfta kalmış." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA ŞU ANDA 5 BİN 633 TOPLANMA ALANI VAR"

Kadem Ekşi, konuşmasına şu değerlendirmelere bulundu:

"İstanbul'da toplanma alanları ile ilgili AFAD'ımız gereken adımları atmış. AK Parti'den önce kişi başı 1,29 metrekare olan durum AK Parti döneminden 3,36 metrekareye çıkmış durumda. Bunun standartı ise 2,5 metrekaredir ve biz bunun üzerine çıkmış durumdayız. Toplanma alanlarının içeriği ile ilgili Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu su, tuvalet ile donatılacağını söyledi. Bunların sayısını 30 tane olarak söyledi. Bu çok komik bir rakam. Bu sadece 1 ayda yapılabilecek bir iş. Park ve Bahçeler Müdürlüğünü yollayıp bunu yaptırabilirsiniz. İstanbul'da şu anda 5 bin 633 toplanma alanı var. Böylesine küçük dokunuşlarla bu kentin deprem direncini artıramazsınız."

"ESENLER BUNUN ÜSTÜNDEN GELİYOR"

İstanbul'da acil olarak dönüşmesi gereken 230 bin konutnun bulunduğunu kaydeden Kadem Ekşi, "Bununla ilgili ilçe belediyemizin uhdesinde olan konut varlığı var. 91 bin 330 civarında bağımsız bölümden bahsediyoruz. Bunları ilçe belediyelerimiz yapıyor. Sadece bir ilçemiz 65 bin tanesini yapıyor. Esenler bunun üstünden geliyor. Kağıthane, Beykoz ve diğer ilçelerde çalışmalar sürüyor. İBB sorumluluğunda 9 bölge ve 3 bin 888 bağımsız bölüm bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

"AK PARTİ DÖNEMİNDEN TAM 15 KAT GERİDELER"

Ekşi şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugüne kadar İstanbul'da 690 bin konutu 10 yıl içerisinde yaparak vatandaşlara sunmuş durumda. Şu anda 96 bin konutun çalışması devam ediyor. İBB kendi sorumluluğu olan bölgede düşük bir rakam sahip olan dönüşümle ilgili hiçbir paylaşım yapmadı. 3 yılda İBB dönüşmesi gereken alanlara dair bir arpa boyu yol almadı.

KİPTAŞ'ın geçmişte 1 yıl içerisinde yaptığı konut varlığı 5 bin. 20 yılda 100 bin konut yapılmış. Bugün itibari ile KİPTAŞ son 4 yılda bin 354 konut yapmış Ortalaması 350 tekabül ediyor. Yani AK Parti döneminden tam 15 kat gerideler. Bütçe de 4 kat gerideler güvenli konut üretiminde 15 kat gerideler."