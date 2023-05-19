CHP ile HDP arasındaki ittifak, PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına gelen destek vatandaşın sinirlerini germeye devam ediyor. Kütahya'da, seçim çalışması yapan CHP'liler ile pazardaki vatandaşlar arasında gerilim yaşandı. CHP'li bir kişinin şehitlere yönelik sözleri sonrası ise gerilim giderek tırmandı. Arbedeye polis müdahale etti. Olay yerinden gelen görüntülerde vatandaşların, CHP'li heyete terör örgütü üzerinden tepki gösterdiği görülüyor. Yine bir vatandaşın, "Az önce şehitlere laf etti. Apo'yu savunan şerefsizler orada." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

KÜTAHYA'DA CHP'LİLER İLE PAZARDAKİ VATANDAŞLAR ARASINDA GERGİNLİK

Seçimin ikinci tura kalması sonrası CHP'liler Kütahya'da seçim çalışması gerçekleştirdi. Broşür dağıtan CHP'liler ile pazar esnafı arasında gerilim yaşandı. Yaşanan olaydan yansıyan görüntülerde, polisin müdahale ettiği, vatandaşların CHP'nin terör örgütü ile yakın diyaloğuna tepki gösterildiği görülüyor.

"ŞEHİTLERE LAF ETTİLER"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde öfkeli bir vatandaşın, "Devlete saygısı olmayanlar orada, devlete saygısı olanlar burada, saygısı olmayanlar orada. Az önce şehitlere laf etti. Apo'yu savunan şerefsizler orada." dediği duyuluyor.

CHP'LİLER: ŞEHİDİ BANA MI VERDİNİZ?

Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş şunları söyledi: "Esnaf arkadaşlarımızla birlikte Fatih mahallesi Perşembe pazarında sohbet ederken, CHP Kadın kolları üyeleri pazaryerine gelerek Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen broşürler dağıtmaya başladılar. Bu arada, bir kadın üye şehit yakını bir esnaf arkadaşımıza broşür uzattı. Arkadaşımızda "Ben şehit verdim. Şehitlerin katilleri ile birlikte olan bir adayın broşürünü almam" diye karşılık verince Kadın Üye "Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz, kendinize verdiniz" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

"ŞEHİTLERE ASLA LAF SÖYLETMEYİZ"

Biz esnafları yatıştırmak için çaba gösterirken bu defa da bazı parti yöneticileri basın açıklaması yapmak istediler. Biz kendilerine rica ettik. Ortam gergin daha fazla büyümesine fırsat vermeyin dedik. Ancak malesef bizim ricamıza kulak asmadılar. Bazı partililer esnaf arkadaşlarımızın üzerine yürüyüp yine hakarete devam ettiler. Bu durum karşısında esnaf arkadaşlar kendilerini savunmak zorunda kaldılar. Bunun üzerine kadınlar "Pazarcılar bize terör estirdiniz.Terör seversiniz" diye bağırdılar.

Bu açık provakasyon üzerine esnaf arkadaşların tepkileri sert oldu. Esas terör destekçileri kendileridir. Biz esnaflar olarak şehitlerimize ve bayrağımıza dil uzatanlara, Şehitlerin katilleri ile işbirliği yapanları asla kabul edemeyiz. Biz esnaflar devletimizin ve vatan savunmasında kahramanca mücadele edenlerin yanındayız. Onlara asla laf söyletmeyiz" şeklinde konuştu.

Esnaflar CHP'nin pazar yeri girişine kurdukları tanıtım kulübesini yıkarak, Kemal Kılıçdaroğluna ait tanıtım broşürlerini parçaladılar.

Bazı esnaflar, "Kılıçdaroğlu Abdullah Öcalan'ı Selahattin Demirtaş'ın hakkını arayıp serbest bırakmak gayretinde olacağına şehitlerin ailelerine gözü yaşlı çocuklarına baksın" şeklinde slogan attılar.

Olayla ilgili olarak taraflar Emniyete giderek karşılıklı birbirlerinden şikayetçi oldular.