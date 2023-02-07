İşte deprem bölgesinde beklenen hava durumu: Yağış devam edecek mi?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, depremin vurduğu iller için beklenilen son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Prof. Dr. Orhan Şen şöyle konuştu:

"Baktığımız zaman yoğun bir kar yağışı etkisindeydik. Güneydoğu Anadolu'da dün yoğun bir kar yağışı vardı. Yarım metreye kadar çıkan kar birikimleri vardı. Bugün de devam etti. Sevindirici bir haber yağış yarın (7 Şubat Salı) öğleden sonra hemen hemen bitiyor gibi. Çarşamba ve Perşembe günü deprem bölgesinde yağış yok. Gece Hatay sağanak yağış gece saatlerinde kuvvetli gözüküyor. Hatay, Osmaniye ve Adana civarında hava sıcaklıkları 0'ın altına düşmeyecek. Yağışsız bir havaya gireceğiz. Kurtarma çalışmalarını daha rahatlatacaktır ancak geceleri çok soğuk olmaya başlayacak. Malatya'da sıcaklıklar düşecek. Kahramanmaraş'ta da -4 derecelere kadar düşecek sıcaklıklar. Hatay'da çok kuvvetli sağanak yağış var Yüksek kesimlerde kar yağışı yapabilir. Buzlanma yok. Malatya'da kuvvetli olmak üzere kar yağışı devam ediyor, öğleden sonra kar kesilecek, hava açacak. Sıcaklık -1 - -4 olarak gözüküyor. Gaziantep çok bulutlu karla karışık yağış devam edecek. Yüksekleri kuvvetli yağış alabilir. Adıyaman yoğun bir kar yağışı var. Gece devam edecek. Sıcaklık gündüz 4 derece. Salı ve çarşamba -1'e düşüyor. Kar yağışı devam edecek. Osmaniye biraz daha şanslı. Kuvvetli yağış var ama sıcaklık 12 derece.

Kahramanmaraş gece ve sabah kar yağışlı bir gece bekleniyor. Gündüz 1 derece. Geceleri -4 dereceye kadar düşebilir salı çarşamba günleri."

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların yurt genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta, ara sıra kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI: Rüzgarın; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta, ara sıra kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bugün (Salı) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Mersin'in iç kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde kuvvetli kar ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Sivas çevrelerinde kuvvetli, doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin, kıyılarda kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batı kesimlerinde (Erzurum dahil) kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.