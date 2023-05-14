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İşte depremden etkilenen 11 ilde son durum

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. Depremden etkilenen 11 ilde ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

14 Mayıs 2023 Pazar 19:07 - Güncelleme:
İşte depremden etkilenen 11 ilde son durum
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLDE DURUM

İşte depremden etkilenen 11 ildeki seçimlerinde son durum:

Adana sonuçları için tıklayın

Adıyaman sonuçları için tıklayın

Diyarbakır sonuçları için tıklayın

Elazığ sonuçları için tıklayın

Gaziantep sonuçları için tıklayın

Hatay sonuçları için tıklayın

Kahramanmaraş sonuçları için tıklayın

Kilis sonuçları için tıklayın

Malatya sonuçları için tıklayın

Osmaniye sonuçları için tıklayın

Şanlıurfa sonuçları için tıklayın

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