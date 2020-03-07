İşte Fenerbahçe'nin son teknik direktör adayı

07 Mart 2020 Cumartesi 10:49 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:49

Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 5 aday belirlemiş ve bu isimlerle temasa geçmişti. Hoca arayışları tüm hızıyla devam ederken listeye bir teknik adam daha eklendi. Bu ismin Hıvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI ARTIYOR

Takvim'in haberine göre; Lucescu, Kovac, Schmidt, Jardim ve Labbadia görüşen F.Bahçe, Hırvat hocanın menajeri ile de temasa geçti. EURO 2020 sonrası takımın başına geçmesi teklif edildi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Eğer Dalic ile anmaşma sağlanırsa sezon sonuna kadar takımı kaptan Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel çalıştıracak. EURO 2020 sonrası da Dalic tam yetki ile görevinin başında olacak.

YÖNETİM ÇABUK DAVRANIYOR

F.Bahçe yönetimi mümkün olan en kısa sürede hoca işini çözmeyi yeni sezon bütçesini hazırlayıp bir an önce transfer çalışmasına başlamak istiyor.