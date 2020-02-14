14 Şubat 2020 Cuma00:10 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 00:25

İdlib'de tansiyon düşmüyor. Suriye'de rejim, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayıyor. Kadın çocuk demeden sivilleri havadan ve karadan hedef alıyor.

TOPLAM 207 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İdlib'de Türk askerine yapılan saldırının ardından gerginlik tırmandı. Son olarak 55 rejim unsuru daha etkisiz hale getirildi. 5 askerin şehit edilmesinin ardından etkisiz hale getirilen rejim unsuru sayısı 207'ye yükseldi. Birçok tank, havan topu, uçak savar ve bir mühimmat deposu da imha edildi.

REJİM, M5 KARAYOLUNU KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR



Suriye'deki stratejik M5 kara yolunun kontrolü için çatışmalar da sürüyor. Rejim, Şam ve birçok kenti birbirine bağlayan stratejik karayolunu kontrol altına almak için çalışıyor. Ancak bölgede Suriye Milli Ordusu güçleri direniyor.

HALEP'E BAĞLI ETARİB İLÇESİ, BOMBARDIMAN SONRASI HAYALET KENTE DÖNDÜ



Esed rejiminin saldırıları sürerken birçok yerleşim yeri de hayalet şehre döndü. Rejimin bombardımana tuttuğu Halep'in batısında yer alan Etarib ilçesi neredeyse tamamen boşaltıldı.

Saldırılar öncesinde Etarib'de 50 bine yakın sivil yaşıyordu. Binlerce sivil evlerine düşen bombalar nedeniyle bölgeyi akın akın terk ediyor.

TSK'NIN SEVKİYATI ARALIKSIZ SÜRÜYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınıra sevkiyatı da aralıksız sürüyor. Sınırda askeri hareketlilik had safhada. Günün her saatinde sevkiyata rastlamak mümkün.

Fırtına obüsleri, tank ve askeri malzemeler sıfır noktasına gönderildi. Tanklar indirilirken çocuklar askerlere çay ikram etti.

Son 10 günde yüzlerce askeri araç sınıra sevk edildi. İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Sınır hattında da güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: TRT Haber