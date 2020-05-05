İşte kademeli olarak normal hayata geçişte uyulacak kurallar

05 Mayıs 2020 Salı 09:17 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 09:17

Koronavirüste hasta ve ölüm oranlarının düşüşe geçmesiyle normalleşme hazırlıkları başladı. Ancak ikinci bir dalganın yaşanmaması için tamamen eskiye dönülmeyecek. Sosyal mesafe önlemlerinin yanı sıra hijyen kuralları da eskiden daha fazla hayatımızda yer alacak. Bilim Kurulu, pandemi dönemi ve normalleşme sürecinde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonun nasıl yapılacağını açıkladı. Akşam'ın haberine göre hazırlanan rehberde vatandaşın günlük temas halinde olduğu yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonu konusunda şu öneriler yer alıyor;

SIK DOKUNULAN YÜZEYLER

Toplu olarak bulunulan alanlardaki, sifonlar, musluklar, kapı kolları, kapı zilleri, oyun alanları, merdiven trabzanları, bilgisayar klavye ve fareleri, yemek masaları, toplu taşıma araçlarında el tutacakları, pos cihazı, asansör-elektrik düğmeleri, telefon ahizesi, kumandalar daha sık temizlenmeli.

TOZ ÇIKARMAYAN FIRÇA

Toplu yaşam alanlarında yapılan temizlik sırasında, yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmeli. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır. Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanmalıdır.

ELEKTRONİK ALETLER

Toplu alanlarda kullanılan, dokunmatik ekranlar, klavyeler, bilgisayar ekranları, tabletler, post cihazları önce nemli bezle silinerek temizlenmelidir.

TOPLU TAŞIMADA DEZENFEKSİYON

Uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları, bu araçların yüzeyleri ve bu araçlarda yer alan her türlü araç, gereç ve eşyanın temizliği, araçların kullanımda olmadığı dönemde, günde en az 8 saatte bir ve gün sonunda olmak üzere su ve deterjan ile yapılmalıdır. Yüzeylerin su ve deterjan ile yıkanması veya temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinmesi yeterlidir.

TUVALETLERE KONTROL

Halka açık, çok kişinin kullandığı tuvaletler ve lavaboların temizliği sık yapılmalı, temizlik kontrolleri kayıt altına alınmalıdır. Bu alanlarda yoğunluğu azaltacak önlemler de alınmalıdır.

CADDELERE DETERJAN

Belediyelerin temizlik uygulamaları normalleşme sürecinde de devam ettirilecek. El değmeyen yerler, yollar, caddeler, sokaklar ve açık alanlar temizlenirken dezenfektan yerine, su ve deterjanla temizlik yeterli olacaktır.

İŞYERİNDE SIKI HİJYEN

Rutin çevre temizliği yapan personelin iş forması ve ihtiyaç oldukça iş eldiveni ile çalışması yeterli olacak. Personel kirli eldivenli ellerle diğer yerlere dokunulmamalı, eldivenler işlem bittikten sonra çıkarılmalı ve çöpe atılmalıdır. İş forması kirlendikçe ve günlük olarak yıkanmalıdır. Yoğun kirlenme olabilecek işlemlerde iş forması üzerine önlük giyilmesi önerilir.

OTELLERDE DENETİM

Oteller gibi konaklama alanlarında, halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla sık sık silmeli veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanmalı. Tekstil ürünler normal deterjanlar ile 60-90 derecede yıkanmalıdır.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 68 BİN OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki düşüşe dikkat çekti. 35.771 testten 1614’ünün pozitif çıktığını, yaşamını yitiren 64 kişi ile can kaybının 3461 olduğunu açıklayan Bakan Koca, 68.166 kişinin iyileştiğini kaydetti. Bakan Koca, “Test sayısında, düne göre yaklaşık 11 bin artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı” ifadelerine yer verdi.