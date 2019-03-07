İşte korku filmi karakterine benzeyen Momo'nun sırrı

Dünya genelinde çok sayıda gencin ölümüne neden olan Mavi Balina ve Mariam’ın ardından şimdi de son günlerde adından çokça söz ettiren ve korku filmi karakterini andıran Momo’nun sırrı ortaya çıktı. Orijinali Japonya’daki “Anne Kuş (Mother Bird)” isimli heykele dayandığı öğrenilen Momo’yu yapan heykeltıraş Aisawa Keisuke, internet korsanlarınca ele geçirilerek çocuklara zarar veren bu heykelden dolayı sorumluluk hissettiğini ve heykeli yok ettiğini açıkladı.

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve çocukların ölümüne neden olan Momo adlı tuhaf karakterin sırrı ortaya çıktı.

Büyük gözleri, uzun saçları ve tuhaf suratıyla korkunç bir görüntü sergileyen Momo’nun, Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan bir alternatif sanat galerisinde sergilenmek üzere 2016 yılında Japon heykeltıraş Aisawa Keisuke tarafından yapılan “Anne Kuş (Mother Bird)” isimli heykelinden esinlenildiği öğrenildi.

Art niyetli insanların çocukları korkutmak amacıyla bu heykelin fotoğraflarını internet üzerinden dolaşıma sokmasının üzerinden heykeli parçaladığını söyleyen Keisuke, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “çalışmasının internet trolleri tarafından çalınarak çocuklara karşı korkunç bir şekilde kullanılmasından dolayı kendisini sorumlu hissettiğini” söyledi.

“Momo’yu öldürdüğünü” söyleyen 43 yaşındaki heykeltıraş Keisuke, “Çocuklar artık Momo’nun yok olduğundan ve ‘lanetin kalktığından’ emin olabilir.” diye konuştu.