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En merak edilen konuyu Bakan Koca açıkladı! İşte mahalle mahalle koronavirüs haritası

Bakan Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası TÜrkiye'nin Kovid-19 haritasını açıkladı

Star.com.tr07 Nisan 2020 Salı 20:48 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 20:50
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 1582 olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, bugün itibarıyla toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, "Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla." diye konuştu.

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