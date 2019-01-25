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İşte MHP'nin seçim şarkısı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim şarkısı belirlendi. Mustafa Yıldızdoğan'ın seslendirdiği şarkının adı, 'Hep Birlikte Türkiye'yiz.'

  • star.com.tr
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Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart seçimleri için kullanacağı seçim şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı. 

İşte MHP'nin "Hep Birlikte Türkiye'yiz." adlı seçim şarkısı...

 

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