Maher Abdulaziz Mutreb, Asakir'i 4 kez aramış

Yeni Şafak’ın iddiasına göre suikast timinin başındaki Maher Abdulaziz Mutreb’in vahşi cinayetten sonra 4 kez aradığı ismin Veliaht’ın Ofis Müdürü Bedr el Asakir olduğu belirlendi.

ABD’Yİ DE ARADI

Mutreb, İstanbul Başkonsolosu’nun odasından cep telefonuyla, Asakir’in cep telefonunu aradı. Mutreb’in Asakir dışında ABD’deki bir numarayla irtibat kurduğu belirlendi. Mutreb’in ABD’de aradığı numaranın Veliaht Muhammed Selman’ın Washington Büyükelçiliği yapan kardeşi Halid bin Selman olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Washington elçiliği belge vermediği Kaşıkçı’yı İstanbul’a yönlendirmişti.

SELMAN’IN KARAKUTUSU

Halid bin Selman da cinayetin ortaya çıkmasının ardından apar topar Washington’u terk etmişti. Riyad’a dönen Selman’ın geri mi çekildiği yoksa ABD tarafından mı gönderildiği merak konusu oldu. Mutreb’in telefonla irtibat kurduğu Bedr el Asakir, Selman’ın kara kutusu olarak biliniyor. Bedr El Asakir eski veliahtın tasfiye edilmesinin ardından göreve atanmıştı. El Asakir ismi geçtiğimiz Haziran ayında Veliaht Selman’ın darbe girişiminde öldürüldüğü iddialarının dillendirildiği dönemde de gündeme gelmişti.

Asakir, Twitter hesabından Selman’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el Halife ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid’le çektirdiği güncel fotoğrafı yayınlayarak iddiaları yalanlamıştı. Twitter’da 1,3 milyon takipçisi bulunan Asakir, sık sık da kraliyet ailesiyle ilgili fotoğraf ve bilgiler paylaşıyor.

(Yenişafak)