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Kadına şiddete bakanlık kalkanı: İşte o 8 madde

Kadına şiddete karşı tüm bakanlıklar topyekûn mücadele için kolları sıvadı. Buna göre bir bakanlık karar aşamasında muhakkak diğer bakanlıkların görüşlerine başvuracak. Böylece kadının şiddet gördüğü andan, şiddet uygulayan kişinin tedavisi ve yargılanmasına kadar her konuda devlet mağdurun yanında olacak. İşte 8 maddelik seferberliğin detayları...

09 Mart 2020 Pazartesi 09:12 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 09:12

Aile, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 8 maddeden oluşan entegre bir mücadele seferberliği başlatıyor.

1- Pop-Up sistemi gelecek: Hâkim ve savcılar şiddet uygulayanlarla ilgili ayrı illerde ayrı şikâyetler ve tedbir kararlarını daha önce göremiyordu. Artık UYAP üzerinden POP-UP sistemiyle, şüpheli hakkında daha önce hükmedilen tedbirlerin hepsi görülecek.

2- Yerli elektronik kelepçe: İçişleri Bakanlığı, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması yönünde başlattığı çalışmaları hızlandıracak. Caydırıcı tedbirler daha etkin uygulanabilecek.

3- Hâkimlerden öfke kontrolü tedbiri: Şiddet uygulayan kocalar için uzaklaştırma gibi tedbir kararları alınıyordu. Artık şiddet uygulayana özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma gibi tedaviler için sağlık kurumlarına yönlendirme yapılacak.

4- Zorla tedavi kararı: Şiddet uygulayan madde bağımlısı kocalar için tedavi isteğe bağlıydı. Kişi ihtar ediliyordu. Artık dayakçı koca kolluk marifetiyle götürülerek tedavi ettirilecek.

5- İfade alan polis değişmeyecek: İçişleri Bakanlığı aile içi şiddetle mücadele büro amirlikleri kurmuştu. Adalet Bakanlığı’nın önerisiyle eğitim alarak burada görevlendirilen amirler ve polisler asla değiştirilmeyecek.

6- Sağlık Bakanlığı da UYAP’a entegre olacak: Sağlık Bakanlığı tedavi aşamasında şiddet olayının bir parçası ancak Adalet Bakanlığı UYAP sistemine entegre değil. Bu sebeple şiddet gören eşlerle ilgili alınan kararlar ve tedavi süreçlerinde bilgi sahibi olamıyor. Bakanlık artık UYAP’a entegre edilecek.

7- Karakollarda psikologlar olacak: Adalet Bakanlığı karakollarda ifade alan polislerin yanında sosyal çalışmacılar ve psikologların olmasını da istedi. İçişleri Bakanlığı konuyu masaya yatırdı.

8- Kadın hâkim ve savcı: Kadına şiddet davaları için HSK’dan kadın hâkim ve savcıların görevlendirilmesi ve bu hâkim ve savcıların başka davalara bakmaması gündemde.

(Akşam)

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