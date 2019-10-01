İşte olası depremde en fazla etkilenecek ilçe: Fay hattına yakın olması korkutuyor

FİNANS DESTEĞİ VERİLECEK

Burada ise hem özel sektöre hem de belediyelere, kredi ve faiz gibi gerekli tüm finansman desteği de sağlanacak. Geçtiğimiz Mart ayında devam eden Emlak Bankası ise bu noktada devreye girerek finansman kısmında başrolde olacak.

İSTANBUL'DA 400 BİN RİSKLİ YAPI VAR

Türkiye genelindeki 6,7 milyon riskli yapının 400 binin İstanbul genelinde bulunduğu ifade edilirken, 2012'de çıkarılan kentsel dönüşüm yasası kapsamında ise İstanbul'da 66 bin binanın risk tespitinin yapıldığı belirtiliyor.

Yeni kentsel dönüşüm vizyonu kapsamında her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi ve kentsel dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör tarafında yenilenecek.

1999 YILI MİLAT KABUL EDİLDİ

Uzmanların yapılara yönelik risk tanımlaması yaparken milat olarak belirlediği tarih ise 1999 depremi öncesi ve sonrası şeklinde ifade ediliyor.

17 Ağustos Marmara Depremi sonrasında çıkarılan yapı denetim yasası ile o tarihten itibaren yapılan tüm inşaatlar için betondan demire kadar çok sayıda yapı malzemesine standart getirildi.