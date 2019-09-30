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Adana'daki terör saldırısının faili teröristlerin kimliği belli oldu

Adana'da özel harekat polisi servisinin geçişi sırasında patlatılan ve 1'i polis 5 kişinin yaralanmasına neden olan bombayı koyan iki teröristin kimliği belli oldu. Görüntüleri de ortaya çıkan teröristlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay 25 Eylül Çarşamba günü Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kozan Caddesi'nde özel harekat servisi sabah saat 07.20 sıralarında üst geçit altından geçtiği sırada bomba patlatılmış 1'i polis 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ise hastaneye kaldırılıp durumları hafif olduğu için aynı gün taburcu edilmişti. 
 
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hemen kriz masası oluşturup terörle mücadele şube müdürlüğünde çalışan deneyimli amir ve polislerden özel ekip oluşturdu. Bu özel ekip 24 saat geçmeden yaklaşık 150 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlıların terör örgütü MKLP üyesi aynı zamanda da terör olaylarından aranması olan Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın olduğunu tespit etti. 
 
Polis yaptığı çalışmalar sonucunda zanlıların patlamanın olduğu yere yakın bir yer olan PTT Evleri Mahallesi'nde hücre evi kiraladıklarını da belirledi. Polis ayrıca zanlıların bombayı patlattıkları yerde keşif yaptığını da saptadı. Hücre evinin belirlenmesi sonucu eve baskın yapan ekipler, evde kimseyi bulamadı. Polis daha sonra zanlıların gidebileceğini tahmin ettiği 6 eve daha şok baskınlar yaptı ancak zanlıları bulamadı. Polis baskınlarına devam ederken zanlıların da olay yerine yakın yerlerdeki görüntüleri ortaya çıktı. iki zanlının da tanınmamak için şapka giyip hızlı adımlarla yürüyerek olay yerinde keşif yaptıkları görüldü. Polisin hem şehir içinde hem de şehir dışında birçok adrese baskın yaptığı, zanlıların yakalanmasının an meselesi olduğu da öğrenildi. 
Bu arada, geçtiğimiz cuma günü bir internet sitesinden terör olayını MLKP'nin üstlendiği ve saldırıyı da kayyumlar nedeniyle yaptığı ileri sürüldü.

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