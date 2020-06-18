İşte Türk heyetin Libya ziyaretinin perde arkası

18 Haziran 2020 Perşembe 16:06 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:06

Türkiye'den Libya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'ya gitti.

Heyet, Trablus Havalimanı'nda Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılandı, ardından Başbakan Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Libya'daki krizin çözülmesine yönelik çabalar, ülkenin güvenliği ve Libya güvenlik güçlerinin eğitimi görüşüldü, Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'daki altyapı ve petrol konularındaki çalışmaları ve yatırımları konuşuldu, Güvenlik ve askeri işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Kasım 2019'da varılan mutabakat da ele alındı.

Türk heyetin Libya ziyaretinin perde arkasını TRT Haber muhabiri Fatih Oruk anlattı:

TRABLUS'A SÜRPRİZ ZİYARET: DÜNYANIN GÖZÜ LİBYA'YA ÇEVRİLDİ



Sürpriz bir ziyaret. Daha önce, resmi makamlar tarafından bu ziyaret duyurulmamıştı. Dün servis edilen görüntülerle birlikte dikkatler bir anda başkent Trablus'a çevrildi. Yapılmak istenen de zaten buydu, tüm dünyanın dikkatini buraya çekmek ve aynı zamanda Türkiye'nin meşru hükümete desteğinin bir kez daha vurgulanması dünyaya bu mesajın bir kez daha verilmesi Türkiye'nin tüm kurumlarıyla meşru hükümetin yanında yer aldığı mesajının verilmesi oldukça önemliydi. Ziyaretle bu amaçlanmıştı.

TÜRKİYE TÜM KURUMLARI İLE LİBYA'DAYDI



Ziyaretin içeriğinden ziyade verilen, servis edilen görüntü çok daha önemliydi. Heyet diplomatlar, askerler, istihbaratçılar oldukça kalabalıktı. Daha önce Serrac'ın Beştepe'deki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir cümle kullanmış Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Libya'daki meşru hükümetin tüm kurumlarına desteğinin artarak devam edeceğini belirtmişti. O cümleye istinaden Türkiye dün tüm kurumlarıyla önemli bir ziyaret gerçekleştirdi, dünyaya da bu mesajı tekrar vermiş oldu.

İÇERİKTE HANGİ BAŞLIKLAR VARDI?



Libya'daki ateşkes çabaları oldukça önem arz ediyor. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Libya Başbakanı Serrac'ı ağırladıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansolyesi Angela Merkel ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Yarın da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Ankara'ya gelecek. Türkiye'nin yürüttüğü tüm bu diplomasi trafiği hakkında Libyalılara bilgi verildi.

ATEŞKES İÇİN GÖRÜŞ ALIŞ-VERİŞİ



Nasıl bir ateşkes sağlanacağı hakkında tekrar bir görüş alış-verişinde bulunuldu. Hem Libya'nın meşru hükümetinin hem de Türkiye'nin önceliği Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulacak bir ateşkes ve bu sayede silahların susması. Diğer türlü ateşkes çabalarının darbeci general Hafter'e zaman kazandırmaktan başka bir amaç tanımadığı konusundaki görüş birliği tekrar teyit edilmiş oldu.

DARBECİ HAFTER'E MÜZAKERELERDE YER YOK



Daha önce vurgulandığı gibi Hafter'e müzakere masasında yer verilmeyeceği, çünkü daha önce bir çok siyasi süreci sabote ettiği hatırlatılmıştı. Bu ziyaretle birlikte tekrar bu konuda Türkiye ile meşru hükümet aynı görüşü paylaşıyor. Bundan sonra darbeci Hafter'e müzakere masasında yer verilmeyeceki muhatap alınmayacak. Bu da bir kez daha görüşmede teyit edilen konular arasında.

ASKERİ ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ



Türkiye'nin siyasi desteğinin yanı sıra, meşru hükümete askeri anlamda eğitim ve danışmanlık desteği de söz konusu. Bu konuda yeni adımlar atılması yönünde istişarelerde de bulunuldu.

YATIRIMLAR DA MASADAYDI



Kaddafi öncesi dönemde Türkiye'nin önemli yatırılmarı söz konusuydu. Bu yatırımlar iç karışıklıklar sonrası kesintiye uğramıştı. Şehirlerin yeniden imarı, enerji, elektrik, hava limanlarının yeniden işletilmesi alanında önemli iş birliği söz konusu. Serrac'ın Beştepe ziyareti sırasındaki "Omuz omuza Türk şirketleri ile Libya'yı yeniden inşa edelim" daveti doğrultusunda bu konular ele alındı.

GÖRÜŞMELER ARTARAK SÜRECEK



Tüm bu başlıklarda meşru hükümetin Türkiye'ye güveni tam. Önümüzdeki süreçte de hem yüz yüze ziyaret trafiği hem de telefon trafiğinin artarak devam etmesini bekliyoruz.