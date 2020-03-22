İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşte 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana verilecek para cezası...
Güncel

İşte 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana verilecek para cezası...

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Gelen bir son dakika haberine göre; Erzincan'da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza uygulanacak. Bu cezanın diğer illerde de uygulanması bekleniyor.

IHA22 Mart 2020 Pazar 10:45 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 10:45
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmasının ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.

Bu durumun ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır.”

İdlib şehidi Atabey dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var
Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Hastaya çıkarılan rakam şoke etti
Hastaya çıkarılan rakam şoke etti

Hastaya çıkarılan rakam şoke etti

Başka alternatifimiz yok
Başka alternatifimiz yok

Başka alternatifimiz yok

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...
Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.