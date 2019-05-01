İşten çıkarılan belediye işçileri, CHP'li Bolu Belediyesi binasına siyah çelenk bıraktı

Bolu Belediyesi’nden geçtiğimiz günlerde işten çıkarılan Hizmet-İş Sendikası’na üye 97 işçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü direniş çadırı kurdukları Demokrasi Meydanı’nda kutladı. Sakarya, Kocaeli ve Eskişehir’den destek için gelen işçilerin de katıldığı kutlamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da protesto edildi.

"Başkan şaşırma sabrımızı taşırma”, “Başkan söz verdin, sözünü tut” şeklinde sloganların atıldığı 1 Mayıs kutlamalarında grup adına basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Denetleme Kurulu Başkanı İdris Ersoy, “Haklarımız, özgürlüklerimiz, demokrasi, insanca hayat ve adil bir dünya için alanlardayız. Bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve haklarımız için bugün Bolu’da ve tüm yurtta alanlardayız” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın noter huzurunda verdiği sözü yerine getirmesini istediklerini ifade eden Ersoy, “Bugün 1 Mayıs’ta, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı noter huzurunda verdiği “hiçbir emekçiyi işten çıkarmayacağım” şeklindeki taahhüdünü yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Kendisini iş yeri barışını yeniden tesis etmeye çağırıyoruz. Sayın Özcan gittiğin yol yol değildir. Sizi kınıyor ve tekrar uyarıyoruz. Hizmet-İş Sendikası olarak, emek kavgası için burada bir oturma eylemi başlatan emekçi arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. Bütün mazlumların bizden alacağı var şiarıyla çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz ve hiçbir emekçinin hakkını zalimlere yedirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mobbinge, kıyıma, zulma, adaletsizliğe hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı basın açıklamasının ardından, işçiler sloganlar eşliğinde üzerinde “Söz Namustur” yazan siyah çelengi Bolu Belediye binasının giriş kapısına bıraktı.