İşten çıkarılan İBB çalışanları eylem yaptı

IHA 13 Ocak 2022 Perşembe 13:53 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinde çalışırken işten çıkarılan çalışanlar, bugün İBB iştiraklerinden Spor A.Ş binasının önünde eylem yaptı. İşten çıkarılanlar işçiler ellerindeki dövizlerle slogan attı. Bir süre slogan atan grup daha sonra basın açıklaması yaptı.

Haksız yere CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İşten Atılanlar Platformu adına açıklama yapan Rasim Yağar, "Bildiğiniz üzere "Her şey çok güzel olacak" vaadiyle iş başına gelen Sayın Ekrem İmamoğlu, Seçim öncesi İstanbul halkına vadettikleri; "Namus şeref sözü vermişti. Bu sözü unutmuş olmalı ki ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran, gerek pandemi, gerekse ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu günlerde, binlerce insanımızı haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarmıştır. İBB Yönetimi tarafından ekmeği elinden alınan bu kişiler işlerinden atılan, mağdur edilen, türlü türlü mobbing uygulanan arkadaşlara baktığımızda en az çalışanın 5 yılla, 20- 25 yıllık ve daha fazla tecrübe, bilgi ve birikimleriyle yıllarca İBB ve iştiraklerinde ki emekçilerdir. Yıllarca mesai saatleri gözetmeksizin fedakarca çalışan bu arkadaşlarımız, Spor İstanbul Şirketinde de büyük başarılara imza atarak, çalıştıkları kuruma vizyon ve misyon kazandırmışlardır. Öncelikle 3-5 olan Tesis Sayısını Tuzla'dan Silivri'ye 55'lere çıkarılmasına ve böylece 7 den 77 ye milyonlarca İstanbulluya spor yaptırmışlardır. Ülkemizin ve İstanbul'umuzun tanıtılması, gayesiyle, ulusal ve uluslararası sayısız Spor organizasyonları tertip edilmiştir. İstanbul Maratonunu, altın kategoriye çıkararak, Dünya'da sayılı Maratonların arasına girmesinin mutfağındaki kadro bu arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımızın emekleriyle, 2012 Yılında İstanbul'umuz Avrupa Spor başkenti seçilmiştir. Aslında heba edilen sadece arkadaşlarımız değil, Yılların bilgi birikimi, deneyim ve tecrübelerdir. Arkadaşlarımızın yerine ise daha fazla sayıda tecrübesiz deneyimsiz, yandaş çevrelerden, ahbap çavuş ilişkisi ile alımlar yapılmaktadır. Girişilen emekçi kıyımı bir yönüyle de, belediyeye büyük bir israfa yol açmıştır. Bu paralar halkın parası ve kamu kaynağıdır. Bu paralar İstanbullunun hizmetine harcanması gerekirken, kendinizden olmayanları işten atacağız diye fütursuzca heba edilmektedir. En kısa zamanda bu haksız, keyfi, siyasi rant uğruna yapılan işten çıkarmalara son verip, tüm İstanbul'un belediye başkanı olduğunu sayın başkandan biz talep ediyoruz. İBB mağdurları olarak bizlerin haksız yere elimizden haklarımızın telafi edilmesini ve hak arayışımızda bizlerin yanında olunmasını, bizlere destek olunmasını, bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu arkadaşlarımızın sorunlarına çare olunması, tüm kamuoyu önünde talep ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde haksız yere işten çıkartıldığını kaydeden 15 Temmuz Gazisi Cengiz Özdemir, " Ben kendilerine söyledim. Beni neden işten çıkarıyorsunuz? Gazi olmam sebebiyle mi. Bunu söyleyemeyiz. İnsan Kaynakları müdürü kadın bu haksızlığa dayanamayarak istifa etti. Benim suçum neydi. Benim 5 yılda hiçbir saygısızlığım yok ama yine de işime son verildi. Benim tek suçum demek ki gazi olmam nedeniyle kapı önüne kondum. 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde koruduğum kurumda ayağımdan yaralandım. Ameliyat oldum. Yüzde 89 engelliyim. O gece vatandaş olarak sokağa çıktım. Devletim beni buraya işe aldı. Çalışmaya başladım. Ama bunlar beni kapının önüne koydu" dedi.

Basın açıklamalarının ardından binanın girişine gelen işçiler kapının zincirle kilitlenmesini ise tepki gösterdi. Grup daha sonra sessizce oradan ayrıldı.