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Güncel

İşten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezi'ne yürüyecek

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran 2024'te işten çıkarılan işçiler, işe iade talebiyle belediye önünde basın açıklaması yaptı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 14:46 - Güncelleme:
İşten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezi'ne yürüyecek
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Çiğli Belediyesi önünde toplanan işçiler, "Yürüyen ayaklar susturulan işçilerin sesidir", "CHP'ye adalet, işçiye istisna mı?", "Adalet herkes için adalet" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Hale Ören Özdinçer, Çiğli Belediyesi'nde uzun yıllar emek verdiklerini, görevlerini alın teriyle yerine getirdiklerini söyledi.

İşten çıkarılmalarına somut bir gerekçe gösterilmediğini belirten Özdinçer, "Aradan geçen 10 ay boyunca, defalarca dile getirmemize, yetkililerle görüşmemize ve verilen sözlere rağmen, ne yazık ki işe iademiz konusunda herhangi bir çözüm süreci başlatılmamıştır. Bizi oyalayan, umut tacirliği yapan bu yaklaşımı kabul etmiyoruz. Bu süreçte yaşadığımız mağduriyet, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal, psikolojik ve insani bir yıkıma dönüşmüştür." dedi.

Belediye yönetimiyle bir çözüme ulaşamayacaklarını düşündüklerini dile getiren Özdinçer, şunları kaydetti:

"1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler olarak CHP genel merkezinin önüne yürüyoruz. Amacımız siyasi bir tartışma değil, emeğin siyasetiyle, adaletin sesiyle, hakkın ve haklının yanında durulmasını talep etmektir."

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