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İBB'de işten çıkarılan işçilere destek ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin İBB önündeki eylemi devam ediyor.Eyleme bugün AK Parti İstanbul Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Mustafa Demir ile eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk destek verdi. İşçiler yeni yönetimden çıkarılmalarına yönelik bir açıklama yapılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtmişti.

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İBB önündeki eylem devam ediyor. İşçilere destek ziyaretleri de sürüyor. Bugün Fatma Betül Sayan Kaya, Mustafa Demir ve Metin Külünk Saraçhane'deydi.
 
 
İşçilere destek olmak için bir tencere çorba getiren Külünk, işçilerin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Külünk, "İstanbul’daki kardeşlerim evlerinde pişirdikleri bir tencereyle buraya geldiğinde ortaya inanılmaz bir 16 milyon bilinci ortaya çıkacak. Yarın yine gelirim. Hiçbir zaman bu kardeşlerimi asla yalnız bırakmayacağıma dair söz verdim” şeklinde konuştu.
 
 
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de eylem yapanlara seslenerek "Sonuna kadar sizinle beraberiz. Kim olursa olsun böyle bir mağduriyet olduğu zaman AK Parti olarak biz sonuna kadar sizin arkanızdayız” ifadelerini kullandı.
 
“PARTİZANCA BİR YAKLAŞIM”
 
AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ise "Burada benim haberlerden takip ettiğim kadarıyla onlarca yıldır çalışan kişiler de işten çıkarılmış. Bu da bence İstanbullu  kardeşlerimizin aklını bulandırmak için, bir algı operasyonu yapmak için ki bugüne kadar algı operasyonuyla geldiler. Şiddetle kınıyorum. Bu kardeşlerimiz, emeğinin mücadelesini veren alın teriyle İstanbullulara hizmet etmiş kişiler. Selde 50 kişiyi kurtaran kardeşimizi dinledik. Partizanca bir yaklaşım. Partizanca yaklaşımla kendi partilerinden kişileri almak için yaptıkları çok açık. Bu belediyeye girecek kişileri hep birlikte göreceğiz. Bu zulmün biran önce bitmesini temenni ediyorum. Hukuk mücadelesinde yanlarındayız” diye konuştu.
 
“’BABA NE YAPACAKSIN’ DİYOR ÇOCUK”
 
 
İSTGÜVEN A.Ş’de işten çalışırken çıkarılan Ramazan Kurşad 2-3 gündür eve gitmediğini söyledi. Kurşad, “"Baba ne yapacaksın’ diyor çocuk. Yapacak bir şey yok. Her gün söylüyor. Ben o sözü duymamak için 2-3 gündür eve gitmiyorum. Burada yatıp kalkıyorum. Haklarımızı geri istiyoruz. Haksız kazanç elde etmiyoruz. Okullar açılıyor hiçbir ihtiyacımızı alamadık. Maaş da yatmadı. Ekrem beyin insafa gelip mağdur edilmemesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.
 
“6 KİŞİYE BAKIYORUM”
 
İSTAÇ A.Ş’de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Serdar Bilik ise hiçbir gerekçe gösterilmediğini ifade etti. Bilik, “Kirada oturuyorum. 6 kişiye bakıyorum. Benden başka çalışan yok. Şimdi nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Ekrem bey düşünsün. Namus sözü vermişti. Hatırlatırız ona sözlerini” ifadelerini kullandı.
 
Metro A.Ş’de çalışırken işten çıkarılan Suat Keser ise "5 aydır çalışıyorum. Temizlik işi yapıyordum. Bir mesajla işten attılar. 3 çocuğum var. Biri 8, biri 5 diğeri ise 2 yaşında. Biri astım hastası. Eşim böbrek hastası. Hastanede yatıyor. Ben buraya geldim. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Çalışan insanlarız. Başkandan tek ricam bizi geri alması” şeklinde konuştu.

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