29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8388
  • 6,4633
  • 286.803
  • 96844.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İşten çıkarılan İSPARK çalışanları İBB önünde basın açıklaması yaptı

İşten çıkarılan İSPARK çalışanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. İşçiler adına açıklama yapan Kadir isimli çalışan, “Bu insanların hakkını nasıl ödeyecekler. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok. Buradaki herkes geri dönmek istiyor” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İş akdi feshedilen İSPARK çalışanları Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması düzenledi. İşten çıkarılan personeller geri alınmak için talepte bulundu.
 
"BİZİM İŞTEN ÇIKARILMAMIZ İÇİN HİÇBİR YÜZ KIZARTICI SEBEP YOK"
 
İşçiler adına açıklama yapan Kadir isimli çalışan, “Dün biz çalışırken, şeflerimizden bize bir bilgi geldi. Makinelerimizin  teslim edilmesi gerektiğini ve iş akdimize son verildiği söylendi. Yaklaşık 238 kişiye işten çıkarıldı mesajı geldi. Hiçbir gerekçe yoktur. Biz her gün 10 saat güneşin altında çalışıyoruz. Ekmeğimize bakıyoruz. Sadece şunu merak ediyorum. Seçimden önce verilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun namus şeref sözü, Ekrem İmamoğlu'nun bizim dönemimizde hiçbir işçi işten çıkarılmayacak sözü nerede. Burada evli olan insanlar var. Yeni düğünü olacak insanlar var. Hanımı hamile bir hafta sonra doğumu olacak insanlar var. Bu insanların hakkını nasıl ödeyecekler. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok. Buradaki herkes geri dönmek istiyor. Bize bir açıklamada yapılmadı. Bir mesaj yoluyla buradaki herkesin işine son verildi” dedi.
 

Bakanlık paylaştı! Pençe-3´te hedefler böyle vuruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF oluşturuldu

Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF oluşturuldu

KPSS sonuçları açıklandı!

KPSS sonuçları açıklandı!

Teminat fiyatı bile dudak uçuklattı! Alıcı çıkmadı

Teminat fiyatı bile dudak uçuklattı! Alıcı çıkmadı

Çukur kapatmak isterken buldular! MÖ 600'lü yıllara ait

Çukur kapatmak isterken buldular! MÖ 600'lü yıllara ait

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

FETÖ'nün suikast timini yakalamıştı! O komutana yeni görev

FETÖ'nün suikast timini yakalamıştı! O komutana yeni görev

Kanserden şüphelendiler ama... Akciğerinden çıktı!

Kanserden şüphelendiler ama... Akciğerinden çıktı!

100 yıllık rüya gerçek oldu! Projesini 2. Abdülhamit hazırlattı

100 yıllık rüya gerçek oldu! Projesini 2. Abdülhamit hazırlattı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

İstanbul'u hiç böyle görmediniz! Bakın ne hale geldi...

İstanbul'u hiç böyle görmediniz! Bakın ne hale geldi...

Time seçti! 'Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer' listesinde...

Time seçti! 'Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer' listesinde...

Operasyon sürüyor: Terör hedefleri ateş altında

Operasyon sürüyor: Terör hedefleri ateş altında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA