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İşten çıktı, evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde çalıştığı iş yerinden motosikletiyle çıkan kişi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

IHA22 Ağustos 2023 Salı 12:47 - Güncelleme:
İşten çıktı, evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Birecik ilçesi Diktepe kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bir tesiste çalışan İdris Kaya, Çoğan kırsal mahallesindeki evine gitmek için gece saat 23.30 sıralarında işten çıktı. Motosikletine binen Kaya, iddiaya göre yolda karşılaştığı arkadaşı S.Ş.'yi de yanına alarak yoluna devam etti.

SİLAH SESLERİNİ DUYAN MAHALLELİ YERDE YATARKEN BULDU

Diktepe kırsal mahallesinde yaşayanlar, mahalle yakınlarından gelen silah seslerini duydu. Seslerin geldiği yere giden vatandaşlar, yerde yatan kişiyi görünce özel araçla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği İdris Kaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, şahsın öldürülmeden önce son olarak birlikte görüldüğü arkadaşı S.Ş.'yi gözaltına aldı.

Ceset otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

  • Birecik
  • silahlı saldırı
  • motosiklet sahibi

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