Milli Savunma Bakanı Akar: Münbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda yoğun şekilde çalışıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda yoğun bir şeklide çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

Teröristlerin kazdığı tüneller

Akar, Fırat’ın doğusunda teröristlerin kazdığı tünellere ilişkin, şunları kaydetti:

"İsterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler"

Hava harekatları

Sincar ve Karacak Dağı’na gerçekleştirilen hava harekatlarının teröristlere yönelik olduğunu belirten Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir sivile, masuma zarar vermeden orada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sağlandı."