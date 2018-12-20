Milli Savunma Bakanı Akar: Münbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda yoğun şekilde çalışıyoruz
Akar:'(Fırat’ın doğusunda teröristlerin kazdığı tüneller) İsterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler'
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda yoğun bir şeklide çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.
Teröristlerin kazdığı tüneller
Akar, Fırat’ın doğusunda teröristlerin kazdığı tünellere ilişkin, şunları kaydetti:
"İsterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler"
Hava harekatları
Sincar ve Karacak Dağı’na gerçekleştirilen hava harekatlarının teröristlere yönelik olduğunu belirten Akar, şu ifadeleri kullandı:
"Herhangi bir sivile, masuma zarar vermeden orada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sağlandı."
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