İstifa çağrılarına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Değişimin önünü açacağım

Seçim sonrası CHP'de sular durulmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından parti tabanı ve seçmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı yaptı.
Koltuğu sallanana Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda, 'değişim' talebinde bulunanlara cevap verdi.
Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğim. Değişimin önünü açacağım." dedi.MESAJ VERDİ: ÖNCE BİREYSEL BEKLENTİLERDEN ARINMAK LAZIM
Kılıçdaroğlu konuşmasından kendisini eleştiren yandaşı gazetecilere de tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir." dedi.