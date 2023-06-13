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İstifa çağrılarına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Değişimin önünü açacağım

Seçim hezimeti sonrası gelen istifa çağrılarına cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Partideki değişimin önünü açacağım, merak etmeyin.' dedi.

13 Haziran 2023 Salı 14:17 - Güncelleme:
İstifa çağrılarına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Değişimin önünü açacağım
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Seçim sonrası CHP'de sular durulmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından parti tabanı ve seçmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı yaptı.

Koltuğu sallanana Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda, 'değişim' talebinde bulunanlara cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğim. Değişimin önünü açacağım." dedi.

MESAJ VERDİ: ÖNCE BİREYSEL BEKLENTİLERDEN ARINMAK LAZIM

Kılıçdaroğlu, "Değişimin parçası olmak istiyorum diyen arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Önce bireysel beklentilerden arınmak lazım." ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ ELEŞTİREN GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu konuşmasından kendisini eleştiren yandaşı gazetecilere de tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir." dedi.

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