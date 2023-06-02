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  • İstifaya direnen Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu: Koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır
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İstifaya direnen Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu: Koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır

28 Mayıs hüsranı sonrası değişim isteyen partililere rağmen istifa etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs'ta söylediği, 'Unutmayın uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır, bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü.' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

2 Haziran 2023 Cuma 12:29 - Güncelleme:
İstifaya direnen Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu: Koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır
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Vatandaşlar, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Türkiye'nin geleceği için oylar kullanıldı ve 5 yıl boyunca yönetimin nasıl olacağı belirlendi.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilirken, TBMM'de çoğunluk da Cumhur İttifakı'nda kaldı.

Böylelikle seçimlerden başarıyla çıkan Cumhur İttifakı olurken, 7'li koalisyonda hayal kırıklığı hakim.

Taban değişim istedikçe Kılıçdaroğlu kalmaya devam ediyor

7'li koalisyonun lokomotif partileri olan CHP ve İyi Parti'de başarısızlığın cevabı aranırken, bir yandan da gelen değişim talepleri bastırılmaya çalışılıyor.

CHP'de parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık istifa etmesi gerektiğini dillendirirken, Kılıçdaroğlu ve ekibi bu taleplere kulak tıkamış durumda.

Öyle ki Kılıçdaroğlu dün partisinin MYK'sını topladı.

Tüm MYK üyelerinin istifa ettiği toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun istifası çıkmadı.

O KONUŞMASI AKILLARDA: UZUN SÜRE KOLTUĞUNDA OTURUP, KOLTUĞUNDAN KALKMAYAN İNSANIN YAPTIĞI BİR PİSLİK VARDIR

Alınan karara yönelik tepkiler sürerken Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs'ta Antalya'da yaptığı mitingdeki konuşması akıllara geldi.

Kılıçdaroğlu seçim nedeniyle vatandaşlara seslenirken, "Unutmayın uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır, bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü." dediği görüldü.

Sosyal medyada ise Kılıçdaroğlu'nun o ifadeleri, değişim isteyen CHP'liler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

TÜM SEÇİMLERDE HEZİMETİ YAŞADI

Öte yandan Deniz Baykal'ın kaset kumpasının ardından görevinden istifa etmesiyle birlikte CHP Genel Başkanlığı görevine seçilen Kemal Kılıçdaroğlu da Türk siyasetinde önemli bir yer tutan isimlerden.

Her seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenilgiye uğratmayı vadeden ancak bir türlü başarıya ulaşamayan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşayan isim oldu.

"Kazanamayacak aday" tartışmaları altında muhalefetin ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesinde 12 seçim yenilgisi var.

Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılıp kaybettiği seçimler şöyle sıralanıyor;

* 29 Mart 2009 yerel seçim: %26,34

* 12 Eylül 2010 referandum: %42,12

* 12 Haziran 2011 genel seçim: %20,87

* 30 Mart 2014 yerel seçim: %29,5

* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi %30.41

* 7 Haziran 2015 genel seçim: %24,95

* 1 Kasım 2015 genel seçim: %25,131

* 16 Nisan 2017 referandum: %48,59

* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: %30,64

* 31 Mart 2019 yerel seçim: %30,12

* 14 Mayıs 2023 genel seçim: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turdaki oyu yüzde %45.07,CHP'nin oy oranı ise yüzde %25.47.

* 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47.82

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