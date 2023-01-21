FETÖ 2023 seçimlerinde Erdoğan ve Cumhur İttifakı aleyhine çalışmalara başladı. Çözülmelerin önüne geçmek isteyen FETÖ, örgüt mensuplarına seçimleri işaret ediyor. FETÖ'nün sözde üst düzey isimleri ile güncel mahrem yapılanmasında görevli üyelerinin, Signal ve Viber gruplarında seçimle ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu tespit edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, İstihbarat birimleri kriptolu toplantılarda, iktidar değişikliği olması halinde örgütün eski gücünü geri kazanacağının vurgulanıp, buna göre hareket edilmesinin istendiğini belirledi.

HOLLANDA'DA KAMP YAPTILAR

2023 seçimlerine büyük önem veren FETÖ, Hollanda'da kamp yaptı. İstihbarat raporlarında yer alan bilgilere göre, güncel öğrenci yapılanması tarafından düzenlenen kampta, Türkiye ve Cumhur İttifakı aleyhine yapılacak propaganda faaliyetlerinin konuşulduğu belirlendi. Kampta alınan kararların, FETÖ'nün Avrupa'da firari durumdaki sözde kadim abileri tarafından ABD'deki elebaşı Fetullah Gülen'e iletileceği tespit edildi. İstihbarat birimleri, FETÖ'nün sözde kadim abilerinin ilerleyen günlerde Pensilvanya'ya gideceğini, 2023 seçimleri ve güncel yapılanma hakkında elebaşı Gülen'le toplantılar yapılacağını ortaya çıkarttı.

KAOS PEŞİNDE

FETÖ, diğer terör örgütleriyl ilişkilerini sıcak tutma kararı aldı. FETÖ'nün Türkiye'de seçim öncesi kaotik ortam oluşturmaya çalışan terör örgütleri ve oluşumlarla ortak hareket etme kararı alarak iş birliği arayışına girdiği tespit edildi. Örgütün kamu düzeni ve güvenliğini bozacak, uluslararası platformlarda Türkiye'yi zor durumda bırakacak eylem arayışında olduğu belirlendi.