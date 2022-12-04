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İstihbarat üzerine harekete geçildi! 9 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Muğla'da polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç edilen polis ile öğretmenlerin de bulunduğu FETÖ/PDY üyesi 9 kişi ile 8 organizatör şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA4 Aralık 2022 Pazar 01:23 - Güncelleme:
İstihbarat üzerine harekete geçildi! 9 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Aydın'ın Didim ilçesinden, Yunan adalarına deniz yoluyla kaçacakları istihbaratına ulaştı.

Yapılan fiziksel ve teknik takip sonucunda şüphelilerin, Didim'in Akbük koyuna gittikleri belirlendi. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri ile dün saat 02.30 sıralarında ortak düzenlenen operasyonda, şüphelilerin Yunan adalarına kaçmak üzere bindikleri tekne durduruldu.

Teknede yapılan incelemede meslekten ihraç edilen polisler A.A., M.H.T., İ.Ö., F.S., M.C. ve öğretmenler B.S., S.D., A.K., Z.S.S. ile organizatör şüphelileri A.H.Ç., B.Ç., T.E., H.K., M.Ö., T.D., İ.İ. ve E.S., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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