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İstihbaratı Bulgar polisi verdi: İstanbul'da özel hastanede akılalmaz olay

Bulgar polisinden gelen istihbaratta “İstanbul'daki özel bir hastanede Bulgarlara organ nakli yapılıyor” bilgisi yer aldı.

10.02.2020  09:15 - Güncelleme: 10.02.2020  09:16

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi soruşturma başlattı. Organ ticaretini Sofya’da da kliniği bulunan İstanbul merkezli hastanede çalışan F.Ö. (55) adlı kadının organize ettiği belirlendi.

KARDEŞ GİBİ GÖSTERDİ

Bulgar hastalara Sofya’daki klinikten ulaşan F.Ö.’nün daha sonra aynı ülkede para karşılığı böbreklerini satan kişileri bulduğu, naklin yasal şekilde yapılabilmesi için vericiyle alıcıyı sahte evrakla 1. derecede akraba gibi gösterdiği saptandı. Takibe alınan F.Ö.’nün, böbrek hastası Bulgar K.L. (37) ile yine Bulgar olan ve adını K.L.D. şeklinde değiştirdiği Z.Y.I. (41) isimli kadını kardeş olarak gösterdiği, nakil için işlemlere başladığı tespit edildi. 1 Şubat’ta İstanbul’daki hastaneye yapılan baskında F.Ö. yakalandı. Nakil için bekleyen iki kişiye ulaşılamadı. Baskından önceden haberdar olan F.Ö.’nün hasta ve yakınlarına kaçmalarını söylediği öğrenildi.

KAPIKULE’DE YAKALANIP TUTUKLANDILAR

Verici Z.Y.I.’nın Bulgaristan’a kaçtığı anlaşılırken diğer 4 kişi Kapıkule Sınır Kapısı’nda yakalandı. F.Ö.’ye yardım eden kocası M.Ö. (60) de gözaltına alındı. 5 şüpheli mahkemece tutuklandı. Böbrek hastası K.D. ise adli kontrolde serbest kaldı.

(Akşam)

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