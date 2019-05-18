İstiklal Caddesi'nde arı paniği

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın tabelasının altında yeni üreyen arılar paniğe neden oldu.

Etrafta uçuşan yüzlerce arı caddede yürüyenlere zor anlar yaşattı. Mağaza çalışanlarının arıları uzaklaştırma çabaları yetersiz kaldı. Yavru arılar kraliçe arının bulunduğu mağazanın tabelasını sararak buradan ayrılmadı.

İRANLI TURİST ELİYLE TOPLADI

O sırada yoldan geçen ve arıcılık yaptığını söyleyen İranlı turist, arıları eliyle bir kolinin içine toplamayı başardı. Arı dolu koli mağaza çalışanları tarafından kraliçe arının da bulunduğu tabelaya yerleştirildi. Korkmaz Adıyaman adlı esnaf, "Etrafı arılar sarmıştı, tramvay yoluna kadar gelmişlerdi, korkudan kimse yaklaşamıyordu. Vatandaşlar arıları uzaklaştırmak için birkaç sefer müdahale etti ama yapamadılar. Sonra yabancı bir kişi geldi arıcılıktan alıyormuş 'Bunlar yeni doğmuş, bunlar sokmaz' dedi. Eliyle arıları koliye topladı. Koli ana kraliçenin olduğu mağaza tabelasına yerleştirildi" diye konuştu.