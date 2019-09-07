İstiklal Caddesi'nde dehşet: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında meydana geldi. İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturuyordu. İddiaya göre bu sırada yanlarına gelen 2 kişi para istedi. Gençler olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı. Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden Halit Ayar hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan diğer gencin ise tedavisi sürüyor.

Olaya şahit olan bir kişi, Halit Ayar'ın sırtından bıçaklandığı belirtirken saldırganların ellerinde bıçak ve kırdıkları şişeyle kaçtığını ifade etti.