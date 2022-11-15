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İstiklal Caddesi'nde en acı an

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında eski eşi ve kızını kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek karanfil bıraktı.

DHA15 Kasım 2022 Salı 14:35 - Güncelleme:
İstiklal Caddesi'nde en acı an
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Terör saldırısında eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek kızı ve eski eşinin fotoğrafını koyup karanfil bıraktı. Uçar, çiçeklerin bırakıldığı noktada gözyaşlarına hakim olamadı.

Basın mensuplarına konuşan Nurettin Uçar, "Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı, iki tanesi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM'de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz, mikrofon uzatıldığında konuşabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar" dedi.

HDP'yi eleştiren Uçar, "Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür. Halkların kardeşliği diyorlar. HDP bana göre asla siyasi bir kuruluş değildir, yabancı güçlerin Türkiye'deki misyonudur. " şeklinde konuştu.

Uçar, daha sonra alana gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'la da bir araya geldi.

  • Nurettin Uçar
  • terör saldırısı

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