İstiklal Caddesi’nde insan seli

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde yerli ve yabancılar İstiklal Caddesi’ne akın etti. Dünyaca ünlü caddede, insanların yürümekte zorluk çektiği görülürken, oluşan görüntü en çok cadde ensaflarını sevindirdi.

Adım atmanın bile zorlukla yapıldığı caddedeki kalabalık yüksekten de fotoğraflandı.