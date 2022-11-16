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Türk polisi Azez'de yakaladı! İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırıda yeni gelişme

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen Hüsam A. isimli örgüt mensubu Suriye Azez'de emniyet güçlerince yakalandı.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
Türk polisi Azez'de yakaladı! İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırıda yeni gelişme
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili olarak yakalanan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki ilk sorgusunda, saldırı emrini PKK terör örgütünün "Hacı" kod adlı sözde yöneticisinden aldığını söylediği öğrenildi.

AHLAM ALBASHIR'IN EMNİYETTEKİ SORGUSUNA BAŞLANDI

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürerken, saldırının faili olarak gözaltına alınan Ahlam Albashır'ın emniyetteki sorgusuna da başlandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Edirne üzerinden yurt dışına kaçış planı yaptığı sırada Küçükçekmece'de yakalanan terörist, ifadesinde, Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı örgüt mensubuyla irtibatlı olduğunu söyledi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Albashır'ın ifadesinde ayrıca, "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını anlattığı kaydedildi.

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