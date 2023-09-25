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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırısı davasında yeni gelişme

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle tahliye kararı verildi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırısı davasında yeni gelişme
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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle tahliye kararı verildi.

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