İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırısı davasında yeni gelişme
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle tahliye kararı verildi.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle tahliye kararı verildi.