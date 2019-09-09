İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

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İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Beyoğlu'nda para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstiklal Caddesi'nde Mustafa Sinan N'nin yaralanması, Halit Ayar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Emra Y. (27) ve Erhan K'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelileri yakalamak için 5 ayrı ekip güvenlik kamera görüntülerini incelerken, Emra Y'nin Fatih'teki ailesinin evinde kanlı elbiselerini değiştirip Zeytinburnu'ndaki ablasının evine gittiği tespit edilince düzenlenen baskınla yakalandı.

Diğer zanlı Erhan K. ise Fatih'te saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Emra Y'nin hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit ve gasp suçlarından emniyette kaydı olduğu, şüphelinin gasp suçundan hükümlü olduğu, Kırklareli Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda iki şüphelinin İstiklal Caddesi'nde gençlerin yanına geldiği, Erhan K'nın kırık şişeyle, Emra Y'nin bıçakla gençlere saldırdığı anlar görülüyor.

Zanlılar Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

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