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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 13:11 - Güncelleme:
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi
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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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