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İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı ve Akşehir Gölü'ne ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İnebolu ile Ankara arasındaki 105 kilometrelik güzergahta sınırları çizilen alanlar 'İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı' olarak belirlendi. Birinci derece doğal sit alanı olan Akşehir Gölü 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İnebolu ile Ankara arasındaki 105 kilometrelik güzergahta sınırları çizilen alanlar "İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı" olarak belirlendi.

İnebolu'dan başlayan tarihi yol güzergahı Küre, Seydiler, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Çubuk ve Kalecik'ten Ankara'ya kadar uzanıyor.

- Akşehir Gölü "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararına göre, "Konya ve Karaman illeri, Akşehir Gölü 1. Derece Doğal Sit Alanı" kapsamına giren bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Söz konusu kararla Akşehir Gölü "kesin korunacak hassas alan" olarak kaydedildi.

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