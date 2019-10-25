İstiklal’de polis alarma geçti! Cadde kapatıldı
İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis, caddeyi yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı polisler yönlendirildi.
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