İstiklal'deki terör saldırısında ölen baba kızın cenazeleri ailelerine teslim edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün akşam yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada otopsi işlemi tamamlanan Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin Meydan'ın (9) cenazeleri anneannesi Meryem Karataş ve dayısının oğlu İbrahim Ünal'a teslim edildi. Ayakta durmakta güçlük çeken anneanne uzun süre ağladı. Cenaze Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Cenaze, Adana'da Kabasakal Mezarlığında düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek

Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal cenazeyi teslim aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal, "Vatan sağ olsun. Cenaze Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda olacak. Yusuf İstanbul'a 3 günlük için kardeşinin nişana gelmişti. Terör laneti yüzünden böyle oldu. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesin başı sağ olsun. Son gün nişan olmuştu, akşam Adana'ya gideceklerdi. Adana'ya dönüş yapacakları saate yakın tesadüfen Ecrin'in canı yemek yemek istiyor. Uçak biletlerini 18.00 civarına almışlardı" dedi.