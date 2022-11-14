İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2022 Pazartesi / 20 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6107
  • EURO
    19,2089
  • ALTIN
    1052.36
  • BIST100
    4537.24
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstiklal'deki terör saldırısında ölen baba kızın cenazeleri ailelerine teslim edildi
Güncel

İstiklal'deki terör saldırısında ölen baba kızın cenazeleri ailelerine teslim edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin Meydan'ın (9) cenazeleri Adli Tıp'tan teslim alındı. Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, 'Adana'ya dönüş yapacakları saate yakın tesadüfen Ecrin'in canı yemek yemek istiyor. Uçak biletlerini 18.00 civarına almışlardı. Vatan sağ olsun' dedi.

DHA14 Kasım 2022 Pazartesi 11:13 - Güncelleme:
İstiklal'deki terör saldırısında ölen baba kızın cenazeleri ailelerine teslim edildi
ABONE OL

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün akşam yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada otopsi işlemi tamamlanan Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin Meydan'ın (9) cenazeleri anneannesi Meryem Karataş ve dayısının oğlu İbrahim Ünal'a teslim edildi. Ayakta durmakta güçlük çeken anneanne uzun süre ağladı. Cenaze Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Cenaze, Adana'da Kabasakal Mezarlığında düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek

Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal cenazeyi teslim aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal, "Vatan sağ olsun. Cenaze Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda olacak. Yusuf İstanbul'a 3 günlük için kardeşinin nişana gelmişti. Terör laneti yüzünden böyle oldu. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesin başı sağ olsun. Son gün nişan olmuştu, akşam Adana'ya gideceklerdi. Adana'ya dönüş yapacakları saate yakın tesadüfen Ecrin'in canı yemek yemek istiyor. Uçak biletlerini 18.00 civarına almışlardı" dedi.

  • terör saldırısı
  • istiklal
  • Yusuf Meydan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.