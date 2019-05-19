'İstiklalimizi geleceğe taşıyacak gençlerimiz her türlü fedakarlığı hak ediyor'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bütün gençlerimizi sevgi ve coşkuyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi hukuk devletimizi, istiklalimizi geleceğe taşıyacak gençlerimiz her türlü fedakarlığı hak ediyorlar." dedi.

Kasapoğlu, Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı yeri temsilen kentte Tütün İskelesi'nde düzenlenen "Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı Programı"nda yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin tarihe yön verdiğini ve milleti kurtuluşa götürdüğünü söyledi.

İstiklal mücadelesine ruh ve can verenleri rahmetle andıklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları dile getirdi:

"Bundan 100 yıl önceki aynı aşkla, aynı inançla, aynı heyecanla bir araya gelmenin mutluluğuyla, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhuriyetimizin emanet edildiği bu tarihi günde, sizinle birlikte gençliğimizle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin emin ellerde olmasından, istiklal ruhumuzu dipdiri tutmanızdan dolayı size minnettarız."

Bugün İstiklal Mücadelesi'ni sahiplenen bir gençliğin olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bütün gençlerimizi sevgi ve coşkuyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi hukuk devletimizi, istiklalimizi geleceğe taşıyacak gençlerimiz her türlü fedakarlığı hak ediyorlar. Biz de bütün gayret ve imkanlarımızla gençlerimizin hizmetinde olacağız. Etrafımızı çepeçevre saran ateş çemberini kıra kıra, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için koyduğumuz 2023 hedefi, gençlerimiz için hayati bir öneme sahiptir." diye konuştu.

Geleceğin, Nene Hatunların, Sütçü İmamların torunlarının sırtında yükseleceğini ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler istiklal meşalesini Samsun'da tutuşturan Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere işaret ettiği istikamette, aydınlık yarınlara sizlerin liderliğinde tam bir emniyet içinde yürümenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a ayak bastığında, bağımsızlığımıza ve Milli Mücadele'ye bir ışık olmuştur, memleketimizin her yeri bu ışıkla aydınlanmıştır, milletimiz bu ışıkla tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır.'