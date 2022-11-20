İstanbul'daki terör saldırısında eşi Yusuf ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'i kaybeden, kendisi de yaralanan Mevlüdiye Meydan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatının acısına su serptiğini söyledi.

"TAZİYELERİ KABUL EDİYOR"

Kardeşinin nişanı için gittiği İstanbul'da 13 Kasım'daki terör saldırısında kızı Ecrin ile yaşamını yitiren 34 yaşındaki Yusuf Meydan'ın ailesi, Adana'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Meydan'ın eşi Mevlüdiye Meydan, AA muhabirine, pansumanlar için hastaneye gitmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Yeniden sağlık kontrolünden geçirileceğini belirten Meydan, "Yaralarım geçici, çok da önemli değil çünkü hiçbir yerim acımıyor." dedi.

Meydan, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatını desteklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İÇİME BİR NEBZE OLSUN SU SERPİLDİ"

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bana daha ilk gün 'Sen dik dur, öcü alınacak.' diye söz verdi. Kızımın kanının yerde kalmayacağının sözünü vermişti. İstanbul'daki saldırının üzerinden bir hafta geçti, çok da iyi değilim ama bugün en azından içime bir nebze olsun su serpildi. Kızımın, eşimin kanının yerde kalmadığını bilmek bir nebze olsun içime su serpti."

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki terör saldırısında Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

Baba ve kızın cenazesi, 14 Kasım'da Adana'da toprağa verilmişti.