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İstinaf yerel mahkemenin FETÖ'cülere verdiği cezaları uygun buldu

İstinaf, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yasaya uygun buldu.

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İstinaf, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yasaya uygun buldu. 

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle kaçtılar...

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