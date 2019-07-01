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İstinafa yeniden yargılama yolu: Beş yıla kadar cezalar da artık Yargıtay'a gidecek

Meclis’e sunulması beklenen yargı paketiyle, beş yıla kadar olan ve istinaf mahkemelerinde kesinleşen cezaların da Yargıtay’a getirilmesinin yolu açılacak. Davaların kesinleşmesi Yargıtay sürecinin tamamlanmasıyla olacak. 

  • ŞERİFE GÜZEL
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AK Parti’nin iki bölüm halinde Meclis’e getirmeyi planladığı yargı paketinin ilk bölümü milletvekilleri arasında imzaya açıldı. Meclis’in tatile girmesinden önce görüşülerek çıkarılması planlanan paketin içerdiği değişikliklerinden bir de istinaf mahkemelerinin yargılamalarına ilişkin olacak. 

KARIŞIKLIK ÖNLENECEK 

Mevcut durumda kamuoyunda istinaf olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemeleri beş yıla kadar cezaları içeren dosyalar için son yargılama yapan üst mahkeme niteliğinde. Dolayısıyla istinafın verdiği cezalar kesinleşerek hüküm haline geliyor. İstinaf mahkemeleri, yargının hızlandırılması ve Yargıtay’ın iş yükünün hafifletilmesi amacıyla bir ara yargılama aşaması getirilmesi amacıyla kurulmuştu. Ancak özellikle FETÖ davalarında, istinaf mahkemelerinden benzer dosyalar için çıkan farklı kararlar nedeniyle oluşan karışıklık havasının giderilmesi için yeniden bir düzenleme yapılacak.  

SON SÖZ YARGITAY’DA

Pakette yer alması planlanan istinaf mahkemeleriyle ilgili düzenlemeyle, beş yıla kadar olan ve istinafta kesinleşen davaların da bir üst mahkeme olarak Yargıtay’a götürülebilmesinin yolu açılacak. Böylelikle davaları istinaf aşamasında olan dosyalar, Yargıtay aşamasından sonra kesinleşmiş olacak. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte de istinafta kesinleşmiş dosyaların da, lehe olan hükümlerin geriye yürüyebileceği genel kuralı nedeniyle, yeniden yargılanmalarına olanak tanınmış olması bekleniyor.

 

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