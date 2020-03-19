İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5112
  • EURO
    7,0667
  • ALTIN
    312.894
  • BIST100
    86830.5
Güncel

İstinaf'tan emsal 'ev sahibi' kararı

Kiracı, boşalttığı evin anahtarını mülk sahibine vermek istedi. ev sahibi, anahtarı almayınca Bölge Mahkemesi kararını verdi.

IHA19 Mart 2020 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:00
ABONE OL

İş değişikliği sebebiyle taşınmak zorunda kalan kiracı, kira sözleşmesini feshederek evi boşalttı. Anahtarı da ev sahibine vermek isteyen kiracı, tüm gayretlerine rağmen anahtarı mülk sahibine ulaştıramadı. Aradan geçen sürede doğalgaz, su ve elektrik faturası kabardı. Faturaların ödenmediğini belirten ev sahibi, mahkemenin yolunu tuttu. Davacı ev sahibi, İstanbul’da olduğu için anahtarı alamadığını savundu. Davalı kiracı ise davacı ev sahibinin boşaltılan evin anahtarını almaktan kaçındığını öne sürdü. Mahkeme, davayı reddetti. Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, emsal nitelikteki bir karara imza attı.

Kararda şöyle denildi: "Taraflar arasında imzalanan 20.01.2017 başlangıç tarihli 3 yıl süreli kira sözleşmesinin talep eden-kiracı tarafından 18.05.2019 tarihli ihtarname ile feshedildiği anlaşılmaktadır. Kiralanan tahliye edilmesine rağmen kiralananın anahtarı karşı taraf kiraya verene teslim edilememiştir. Türk Borçlar Kanunu’na göre; anahtar teslimini kabul etmeyen kiraya veren yönünden alacaklının temerrüdü olgusu gerçekleşmiştir. İstinaf dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar ayrı bir davanın konusu olabilecek nitelikte olup anahtar tesliminden kaçınması için haklı bir sebep olarak kabul edilemez. Talep eden-kiracının anahtar teslimi için tevdi yeri belirlenmesinde hukuki yararı bulunmaktadır. Mahkemece talebin kabul edilmesinde bir usulsuzlük bulunmadığından karşı tarafın istinaf isteminin esastan reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur."

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.