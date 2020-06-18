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Güncel

İstnabul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı

İstanbul'da bazı bölgelerde şiddetli yağış etkili oldu. Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nu kullanan bazı sürücüler yağıştan ve dolu riskinden korunmak için üst geçidin altına sığındı. Şiddetli yağış etkisini göstermeden önce ilçe ve çevresinin üzerini kaplayan kara bulutlar kameralara yansıdı. Beykoz'da ise öğleden sonra etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı. Çamurlu su nedeniyle rengi değişen boğaz havadan da fotoğraflandı.

18 Haziran 2020 Perşembe 13:11 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 13:16
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Gelen son dakika bilgisine göre, İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oluyor. Bağcılar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sabah saatlerinde Kartal'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosiklet sürücüleri yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı.

DOLU RİSKİNE BATTANİYELİ ÖNLEM

Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.

"KAÇACAK YER BULAMADIK"

Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Bağcılar'da da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Şiddetli yağmur nedeniyle Dedeoğlu deresindeki çamurlu su boğaza aktı. İstanbul Boğazı'nın bir kısmının rengi değişti. Boğaza akan çamurlu su havadan da fotoğraflandı.


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